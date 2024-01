Jennifer "Joe", centrocampista appena acquistata dalla, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.- "Questa è una delle migliori squadre italiane, sono davvero onorata di farne parte. Il mio nome completo è Jennifer Echegini, ma potete chiamarmi Onyi o Joe".- "Mi piace la competitività di questo campionato, la Serie A è straordinaria. Anche la squadra, che riesce a vincere praticamente ogni anno. Mi piace Joe come allenatore, mi piacciono le strutture e la gestione del club: è un posto dove posso migliorare, dove posso costruire qualcosa. Punto a fare il massimo e questo è un club che può aiutarmi a essere la migliore ma anche dove posso dare il mio contributo per aiutare la squadra a crescere e vincere il più possibile. Vedremo come andrà".- "Quando l'ho saputo sono rimasta stupita. Ero incredula, mi chiedevo perchè il club fosse interessato a me. Pensavo che fossi giovane, che fosse presto, ma l'interesse di un club come questo mi ha dato fiducia e voglia di migliorare. Il club mi considera parte del progetto e per me è importante, sogno il professionismo da quando avevo quattro anni, quando ho iniziato con il calcio, ed è un sogno che si avvera. Sono davvero onorata di fare parte di questa squadra".- "Sono una persona che lavora duro, cercherò di dare il massimo ogni volta che sarò in campo: è quello che prometto".- "Per me è libertà, la possibilità di esprimermi. Guardando chi gioca a calcio capisci la sua personalità, dove è cresciuto, ed è sempre interessante. Nel mio caso è il senso di libertà, la possibilità di fare ciò che amo".- "Alla Juve sono di vincere tutto, ogni torneo, ogni competizione, ogni partita, e dare tutto quello che ho nei 90 minuti. In generale spero di giocare di nuovo il Mondiale e vincerlo, penso sia il massimo traguardo possibile e che non si possa chiedere di più".- "Da piccola era Ronaldinho, era straordinario. Si dice che la somiglianza sia importante, e quando ero piccola i miei amici dicevano che gli somigliavo, per cui sognavo di essere come lui da grande. Ma il mio calciatore preferito nella storia bianconera è Zidane".- "Quando non gioco a calcio mi piace rilassarmi, leggere, non ho molti altri hobby. A volte faccio shopping, mi piace la moda, cercare vestiti online o di persona: è un altro modo di esprimersi".- "La mia artista preferita è Lauryn Hill, per cui probabilmente la mia canzone preferita è X-Factor. Sono pescetariana, per cui il mio cibo preferito può essere il salmone, i gamberetti o qualsiasi prodotto del mare".MESSAGGIO AI TIFOSI - "Ciao ragazzi, sono felice di questa opportunità e spero di conoscervi presto!".