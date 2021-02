Dal sito ufficiale della Juventus: "La prima a scendere in campo sarà Dalila Ippolito, che uscirà in Argentina-Brasile il 18 febbraio alle ore 16.00 (LT). Sarà poi la volta di Hurtig e Sembrant, che il 19 febbraio (14:30 LT) affronteranno l'Austria in un torneo internazionale a Malta. Allo stesso tempo, con Malta, Sciberras affronterà la Slovacchia. Nella stessa data, ma alle 17:15 CET, la Finlandia di Hyyrynen affronterà il Portogallo nella partita valida per la qualificazione agli Europei. Il 22 febbraio tornerà in campo Ippolito (Canada-Argentina ore 18:00 LT), mentre il 23 ci sarà un derby tra Sciberras, Sembrant e Hurtig a Malta-Svezia (15:00 LT a Malta). Quello stesso giorno, alle ore 16:00, avrà luogo il primo e unico impegno per Bacic in Croazia-Romania. La Finlandia di Hyyrynen tornerà in campo alle 18:00 contro Cipro, il 24 febbraio, mentre nella stessa giornata si svolgerà un'importante qualificazione agli Europei tra Italia-Isreal alle 17:30 L'ultima partita di Ippolito si svolgerà il 25 febbraio alle 18:00 (LT) tra USA-Argentina. Una partita che deve ancora essere confermata è quella tra Repubblica Ceca di Staskova e Paesi Baschi".