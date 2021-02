Dal sito ufficiale della Juventus, ecco una guida utile su dove e come seguire le giocatrici bianconere impegnate nella "pausa" per le nazionali.



La prima a scendere in campo sarà Dalila Ippolito, impegnata il 18 febbraio alle 16.00 (L.T.) in Argentina-Brasile. Poi toccherà a Hurtig e Sembrant, che il 19 febbraio (14:30 L.T.) affronteranno l'Austria in un torneo internazionale a Malta. Contemporaneamente, proprio con Malta, Sciberras se la vedrà con la Slovacchia. Nella stessa data, ma alle 17:15, la Finlandia di Hyyrynen affronterà il Portogallo nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei.



Il 22 febbraio torna in campo Ippolito (Canada-Argentina alle 18:00 L.T.), mentre il 23 sfida tra Sciberras e Sembrant e Hurtig in Malta-Svezia (15:00 L.T. a Malta) e lo stesso giorno, alle 16:00, primo e unico impegno per Bacic in Croazia-Romania. Alle 18:00 contro Cipro nuovamente in campo la Finlandia di Hyyrynen. Per le azzurre la data da cerchiare in rosso è il 24 febbraio. Alle 17:30 fischio d'inizio di Italia-Israele, gara importante in ottica qualificazione ai prossimi Europei.



L'ultimo impegno sarà per Ippolito: 25 febbraio USA-Argentina alle 18:00 L.T. Da definire data e orario dell'unica gara in programma per la Repubblica Ceca di Staskova, contro i Paesi Baschi.