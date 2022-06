Dal sito ufficiale della Juve:



Dopo l'avventura straordinaria in UEFA Women’s Champions League della scorsa stagione, con l'approdo per la prima volta nella storia ai quarti di finale, le Juventus Women sono pronte a un'altra campagna europea.

Come l'anno scorso, le bianconere cominceranno dalla prima fase denominata Champions Path. Questa volta le Juventus Women affronteranno in semifinale il Racing FC Union Luxembourg, per poi vedersela, eventualmente, con la vincente del faccia a faccia tra Flora Tallinn e Qiryat Gat.

Le gare sono in programma il 18 agosto (le semifinali) e il 21 agosto (finali o sfida per il terzo/quarto posto). Vi aggiorneremo su sede e date definitive.

In caso di avanzamento, il secondo turno è fissato per il 20/21 settembre (andata) e 28/29 settembre (ritorno), con la fase a gironi che prenderà il via il 19 ottobre. La finale quest'anno si giocherà in Olanda, nello stadio del PSV Eindhoven.