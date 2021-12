The saves from a year between the posts! pic.twitter.com/7PK27iwkEN — Juventus Women (@JuventusFCWomen) December 26, 2021

Quali sono le migliori parate del 2021 della? La risposta in un video, pubblicato dal club bianconero sui propri canali social a pochi giorni dalla fine di un anno davvero memorabile per le ragazze bianconere, attualmente allenate da Joe Montemurro. In azione Laura(nel frattempo passata al Milan), Paulinee Roberta. In attesa di rivederle di nuovo in campo per i prossimi impegni, ecco il filmato con tutte le loro prodezze!