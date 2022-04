Tempo di bilanci per la Juventus Women, che ieri sera ha dovuto dire addio al sogno Champions League dopo una cavalcata straordinaria. Come riporta il sito ufficiale del club, al termine di questa splendida avventura nella competizione europea la miglior marcatrice bianconera con 9 reti è Cristiana Girelli. Dietro di lei, a quota 6, Andrea Staskova, a segno anche al Groupama Stadium con il gol all'84' che, sul 3 a 0 per le francesi, ha riacceso le speranze della squadra di Joe Montemurro, che con un'altra rete avrebbero potuto guadagnare i tempi supplementari.