Maelle #Garbino firma così un pallone a dei tifosi presenti, inizio sul prossimo numero di maglia? pic.twitter.com/dRKfTVVA50 — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 16, 2023

C'è anche Maelletra le giocatrici dellache questa mattina si sono presentate alper le visite di rito in attesa dell'inizio della stagione. La centrocampista, nuovo acquisto bianconero, si è prestata volentieri a foto e autografi con i tifosi, firmando anche un pallone: oltre al suo nome la francese ha scritto con un pennarello nero anche il, quello che con tutta probabilità campeggerà sulla sua maglia. In questo senso non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma l'indizio sembra chiaro... Guarda la foto qui sotto.