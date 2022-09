Saranno le danesi delle prossime avversarie dellanel secondo turno preliminare di(percorso Campioni). Le due sfide di andata e ritorno sono in programma tra il 20-21 e il 28-29 settembre. Le bianconere di mister Joe Montemurro, in caso di passaggio del turno, si uniranno alle campionesse in carica del Lione e alle qualificate di diritto (Barcellona, Chelsea e Wolfsburg) per la fase a gironi che prenderà il via a ottobre.