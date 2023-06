Stefano Braghin batte un colpo. Giovane e di prospettiva, proprio come annunciato in questo mercato: infatti, all’inizio della prossima settimana la Juventus dovrebbe annunciare l’ingaggio del difensore bosniaco Gloria Sliskovic, come sottolineato da Tuttosport. Nonostante la giovane età, classe 2005, è già un punto fermo della Nazionale e del suo attuale club, il Sarajevo, con cui ha disputato la Champions. Giovane talento che piaceva a molti, ma che la Juve ha opzionato da inizio anno.