La Figc vara il format della prossima Supercoppa Italiana femminile, che resta sostanzialmente invariato rispetto alla formula già in vigore. Ad affrontarsi saranno 4 squadre con la formula delle semifinali e finale. Tutto in gara secca.

Le partecipanti saranno: la Juventus Women, vincitrice dello scudetto; la Roma, vincitrice della Coppa Italia; il Milan, arrivato secondo sia in coppa che in Serie A; il Sassuolo, arrivato terzo in campionato.

Nelle semifinali, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si tireranno i rigori, mentre in finale nel caso sono previsti i tempi supplementari.