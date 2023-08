Non è ancora arrivata a Torino ma è già una giocatrice dellaWomen Estelle. Difensore centrale, classe 1997 cresciuta nell'Olympique Lione. Poi la scelta di trasferirsi aled infine la seconda metà della scorsa stagione disputata in prestito al. Poi la partenza per il Mondiale di Australia e Nuova Zelanda dove si è messa in mostra con la sua Francia disputando tre gare su cinque. Prima che si arrestasse il cammino mondiale delle transalpine ai calci di rigore contro l'Australia padrona di casa."In campo sono una guerriera, mi piace aiutare la squadra sia in fase offensiva che difensiva" spiegava al suo arrivo al Manchester United. Estelle è un difensore centrale, il suo piede preferito è il. In questo modo può essere un grande rinforzo per la Vecchia Signora, soprattutto in fase di impostazione., attaccante del Lione che ha più volte affrontato la Juventus Women. Alta 165 cm, arriva a Torino con un palmares di tutto rispetto. A soli 27 anni vanta:Cascarino all'ombra della Mole indosserà la maglia numero 20, lasciata libera da Benedicte Simon. Un grande lavoro quello del direttore Stefano Braghin per portarla a Torino dove i tifosi la attendono con grande fermento.