Dal sito ufficiale della Juventus, una panoramica completa sugli impegni delle giocatrici della squadra Women in giro per il mondo.



DATE E ORARI DELLE GARE IN PROGRAMMA



BOATTIN, BONANSEA, CARUSO, CERNOIA, GAMA, GIRELLI, GIULIANI, ROSUCCI (ITALIA)



10/06/2021 - 17:30 - ITALIA - OLANDA



14/06/2021 - 16:30 - AUSTRIA - ITALIA



HURTIG (SVEZIA)



10/06/2021 - 18:30: SVEZIA - NORVEGIA



06/15/2021 - 18:45: SVEZIA - AUSTRALIA



PEDERSEN (DANIMARCA)



10/06/2021 - 18:00: DANIMARCA - AUSTRALIA



06/15/2021 - 19:30: SPAGNA - DANIMARCA



ZAMANIAN (FRANCIA U23)



10/06/2021 - 18:00: SVEZIA U23 - FRANCIA U23



06/12/2021 - 15:00: FRANCIA U23 - FINLANDIA U23



STASKOVA (REPUBBLICA CECA)



11/06/2021 - 17:00: CANADA - REPUBBLICA CECA



06/14/2021 - 11:00: REPUBBLICA CECA - POLONIA



BACIC (CROAZIA)



12/06/2021 - 20:00: SLOVENIA - CROAZIA