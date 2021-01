Dal sito ufficiale della Juventus: "CLASSIFICA DEL GRUPPO - La Juventus Women ha vinto la prima partita di Coppa Italia contro la Pink Bari con un risultato di 4-1 (doppietta di Bonansea e reti di Maria Alves e Zamanian). Nell'altra partita Pink Bari e Pomigliano hanno pareggiato 1-1. Anche con il pareggio, le bianconere entrerebbero nella fase a eliminazione diretta. L'AVVERSARIO - Neopromosso in Serie B, il Pomigliano si ritrova in testa alla classifica a pari punti con la Riozzese Como, ma con una partita in meno. In 11 partite il Pomigliano ha collezionato sette vittorie, due pareggi e due sconfitte con 20 gol fatti e 9 subiti. MIGLIOR MARCATRICE IN COPPA - La miglior marcatrice in Coppa Italia nella storia della Juventus Women è Arianna Caruso con nove reti. Il numero 21 della Juventus è anche la giocatrice con più presenze nella competizione (14). BONANSEA INSEGUE I 50 - Bonansea, capocannoniera della Juventus, ha trovato il fondo della rete in tre occasioni nelle due gare di Supercoppa italiana contro Roma e Fiorentina - le servono altri tre gol per arrivare a quota 50. PERCORSO DA IMBATTUTE - La squadra di Guarino non perde in Coppa Italia dal 2 maggio 2018 (0-1 contro il Brescia). Da allora, sono rimaste imbattute per otto partite, ottenendo sette vittorie e un pareggio. Più un trofeo di Coppa Italia!".