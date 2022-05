La Juventus Women ha disputato l'ennesima stagione di altissimo livello. Quinto scudetto vinto in 5 anni di storia, la finale di Coppa Italia e un percorso in Champions League strabiliante. Proprio nella competizione europea, però, si sono notate le categorie di differenza che ancora esistono che i top club. Secondo quanto riporta La Stampa, il club bianconero potrebbe cercare di colmare il gap con qualche colpo di mercato, contando sul fatto che il professionismo donerebbe ancora più "charme", e quindi attrattività per le calciatrici che giocano all'estero, al movimento italiano.