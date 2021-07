Dal sito ufficiale della"La UEFA Women’s Champions League 2021/2022, rinnovata con una nuova formula, è alle porte. Il sorteggio odierno ha definito la composizione dei gruppi che andranno a formare uno dei due tabelloni del primo turno preliminare (“Champions path”). Le Juventus Women sono state inserite nel Gruppo 8 insieme al St. Polten Frauen (Austria), al Kamenica Sasa (Macedonia del Nord) e al Beşiktaş (Turchia). La prima avversaria delle bianconere sarà il Kamenica Sasa e il match si disputerà il 18 agosto. La sede per le sfide del nostro gruppo sarà unica e verrà decisa nei prossimi giorni.La vincente del match tra la Juve e la formazione macedone affronterà il 21 agosto (sempre nella stessa sede) la squadra che uscirà vittoriosa dall’altro incontro. Chi trionferà in entrambe le occasioni avanzerà al secondo turno preliminare che consisterà in uno scontro diretto di andata e ritorno. Chi avrà la meglio accederà, di diritto, alla fase a gironi della UWCL."