La Juventus Women ha approcciato il suo percorso in Coppa Italia nel migliore dei modi. Vittoria netta per 4 a 1 in casa della Pink Bari e match indirizzato già nel primo quarto d'ora. La partita è servita a Rita Guarino per mettere minuti nelle gambe delle calciatrici che hanno giocato meno in questa prima fase di stagione. Tra queste, Sara Caiazzo che entrando all' 81' al posto di Hyyrynen ha firmato il suo debutto assoluto con la Juventus. Il profilo Twitter della società le ha, quindi, dedicato un messaggio corredato da foto: "Ecco come appari dopo il debutto in bianconero".