Affrontare lanella capitale porta bene, storicamente, alla. Come ricorda il sito ufficiale del club alla vigilia del big match di Serie A femminile, infatti, le bianconere hanno collezionato quattro vittorie in altrettante partite disputate in trasferta contro le giallorosse. Questa volta, peraltro, si tratta di una sfida di altissima classifica, tra la prima e la seconda. Fischio d'inizio alle 14.30.