Share







di Marco Amato, inviato a Vinovo

È festa a Vinovo. La Juventus Women è campione d'Italia per la quinta volta consecutiva. Ancora prima del fischio finale del match contro il Sassuolo (3-1 il risultato finale), è esplosa la gioia al centro sportivo "Ale & Ricky", con le ragazze bianconere di mister Joe Montemurro unite in un grande abbraccio a centrocampo per celebrare un traguardo storico, straordinario, come quello del quinto scudetto. Nella nostra gallery tutte le immagini del pomeriggio di festa: