Alla Juventus Women mancano 4 giornate per mantenere la vetta del campionato di Serie A Femminile e festeggiare il quarto scudetto consecutivo. All'interno del club, però, sarebbero già iniziati i primi movimenti in vista della prossima stagione. Movimenti che, se confermati, potrebbero rivoluzionare la squadra bianconera. Secondo quanto riporta gazzetta.it, Barbara Bonansea è diventata la prima calciatrice assistita da Mino Raiola. Questo le aprirebbe le porte delle più importanti società europee, in prima fila il Lione. E proprio dal Lione potrebbe arrivare la prossima guida tecnica della Juventus Women. Jean-Luc Vasseur, che con la squadra francese ha vinto tutto in patria e nelle competizioni continentali, è fresco di risoluzione consensuale e tra le proprie ambizioni avrebbe quella di allenare la squadra bianconera. Rita Guarino, che ha di recente rinnovato il proprio contratto con la Juve, potrebbe però lasciare per un posto ancora più ambizioso: quello della Nazionale italiana.