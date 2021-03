Un messaggio bellissimo, quello lanciato ieri dalla Juventus con l'annuncio dell'arrivo di un bambino per- giocatrice delle Women - e, sua moglie ( qui il racconto ). Un amore forte e lungo, scelto dai bianconeri per affrontare e abbattere l'ennesimo tabù, soprattutto nel calcio. Come riporta il Corriere Torino, però, c'è chi ha commentato negativamente la vicenda: "Alcune scritte 'vergogna' e diverse battutine censurabili recapitate direttamente dal medioevo. Poco ma sicuro: l'omosessualità nel calcio è ancora un tabù, specie - è bene dirlo - se declinata al maschile. E allora chissà che la storia di Lina e Lisa non spinga qualcun'altra o qualcun altro a fare coming out rompendo la barriera del silenzio".