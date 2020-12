Iniziano i sedicesimi di finale di Champions League, parte l'avventura europea delle big del continente. Parliamo di calcio femminile e di Juventus, ma non solo. Sì, perché mercoledì alle 15 le Women di Rita Guarino riceveranno il fortissimo Lione, mentre la Fiorentina, anch'essa un'habitué della massima competizione europea, giovedì sfideranno il ben più abbordabile (ma sempre temibile) Slavia Praga. Trattasi di gare di andata, i return match saranno in trasferta la prossima settimana.



LE PAROLE DI GUARINO - A fare il punto sul pensiero del coach bianconero è Tuttosport: "Se vogliamo essere le migliori, dobbiamo confrontarci con le migliori. Tornare a giocare all'Allianz Stadium? Per noi rappresenta il ricordo più bello, sarà un vero onore e piacere poterlo di nuovo calpestare".