Giovanissima, diciannove anni compiuti da due mesi ed un Mondiale giocato da protagonista con la maglia dell'Italia. Questa è Chiara, attaccante classe 2004 di proprietà dellaWomen ma attualmente in prestito al Sassuolo. Proprio con le neroverdi sabato contro il Milan ha segnato il suo primo gol di questa stagione, quella precedente con la maglia del Como Women l'aveva chiusa a quota sei. Rapidità nel dribbling, fisicità e lavoro spalle alla porta fanno di Beccari una promessa del calcio femminile italiano. Nella giornata di oggi infatti, Tuttosport, ha annunciato che sarà lei la vincitrice del premio "Best Italian Player", riservato alla migliore giocatrice italiana Under 21 dell'anno.