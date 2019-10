Sofie #Pedersen tasted victory with Denmark , while @LindaSembrant captained Sweden to three points last night. pic.twitter.com/X9c2B4cP31 — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) October 5, 2019

Le protagoniste dellan si danno da fare con successo anche in Nazionale, nelle partite di qualificazione ai prossimi Europei. Ladiha vinto per 2-0 contro la Bosnia e la centrocampista bianconera ha lasciato il segno, sbloccando la partita. Nessun gol, ma vittoria per 5-0 con la fascia di capitano al braccio per, con la suain casa dell'Ungheria.