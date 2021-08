Si rivedono due volti molto importanti per la Juventus Women di Montemurro. Per le bianconere, infatti, sono rientrate, alle prese nei giorni scorsi con degli affaticamenti da smaltire. Nulla di preoccupante, soltanto sovraccarichi naturali in questa fase della preparazione. La Juve Women contava di recuperarle soprattutto per le sfide di Champions League femminile, in arrivo tra soli dieci giorni al centro sportivo di Vinovo. Dopo Barcellona, la testa andrà lì. Solo lì.