"Tra i successi di quest’anno c’è anche un trofeo che non si mette in bacheca, ma rappresenta un grande successo. Cinque ragazze del settore giovanile hanno esordito in prima squadra e due, Bragonzi e Bellucci, ci entreranno in pianta stabile nella prossima stagione. L’obiettivo è creare giocatrici per la prima squadra. La crescita di giocatrici brave determina risultati importanti. Causa e conseguenza viaggiano insieme", così Stefano Braghin ha di fatto annunciato i primi due "colpi" della Juventus Women, con due giovani tra le più importanti della squadra Primavera dall'estate a disposizione di Rita Guarino.