Ci sono anche due giocatrici bianconere nella classifica delle, stilata dal The Guardian grazie a una giuria composta da ex calciatrici, allenatori, allenatrici e giornalisti, in cui figurano anche Joe Montemurro, Rita Guarino e Betty Bavagnoli: laè rappresentata nella prestigiosa graduatoria da Linae Barbara, rispettivamente in 82^ e 85^ posizione. Una bella soddisfazione per loro, ormai da anni giocatrici affermate e riconosciute in tutto il movimento calcistico femminile, anche ben oltre i confini della squadra bianconera e dell'Italia.