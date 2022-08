La Juventus Women si è imposta per 6-0 sul Como Women all'esordio in Serie A. Un esordio con i tre punti in questa nuova Serie A Femminile con l'avvento del professionismo. Due giocatrici della Juventus sono entrate nella top 11 secondo le statistiche di Opta. Si tratta di Lisa Boattin e Linda Sembrant. I motivi:in gol contro il Como, conta 13 ingressi nella trequarti avversaria (più di ogni altra compagna di squadra), tre duelli vinti e sei possessi guadagnati.ha portato a buon fine 119 passaggi nella sfida contro il Como, almeno 46 in più di ogni altra giocatrice nel corso della prima giornata; per lei inoltre 129 tocchi, sette possessi guadagnati e due contrasti vinti.