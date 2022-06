Ci sono anche Matilde Lundorf e Sofie Junge Pedersen tra le 22 calciatrici convocate dal CT della Danimarca Sondergaard per la prima delle amichevoli, quella contro l'Austria, in vista dell'Europeo femminile. Oltre alle due ragazze della Juventus Women, tra le "italiane" approdate in Nazionale figura anche Sara Thrige del Milan.