di Miriana Cardinale e Marco Amato

L’uscita dalla Women's Champions League con maggiore consapevolezza, una certezza: il livello della Juventus Women si è alzato notevolmente, l’Europa è la nuova casa delle bianconere; ma, allo stesso tempo, manca ancora qualcosa per ridurre il gap con le grandi. Da dove ripartire, quindi? Dalla questione rinnovi, per rinsaldare la base a disposizione di Coach Montemurro, per poi andare a inserire qualche elemento – la volontà del club sarebbe quella di fare un grande colpo -, per alzare ulteriormente l’asticella. Tra le bianconere che hanno già apposto la loro firma sul rinnovo di contratto: Cernoia, Rosucci, Hurtig, Gama e Salvai.



Partite aperte, trattative in fase di conclusioni e sorprese. La questione rinnovi, in casa Juventus Women, può ancora riservare delle sorprese. In gallery il punto, a cura della redazione de ilBianconero.com