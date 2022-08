Lascenderà in campo sabato alle ore 20.30 a Seregno per affrontare ilper la prima giornata di Serie A Femminile. Per l'occasione Joe Montemurro dovrà rinunciare a Barbarae Sofie. Per la centrocampista uscita anzitempo contro il Kiryat Gat una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra mente per Bonansea una lesione di grado moderato dell'adduttore lungo della coscia destra.