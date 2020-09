Nel 2018 la Juventus Women prelevava dal Brescia (smantellato per far posto alla formazione femminile del Milan nella Serie A femminile) bomber Cristiana Girelli, che bagnò con una doppietta la prima di campionato contro il Chievo, proprio il 23 settembre. Il primo di questi due gol, il primo di tanti in maglia bianconera, arrivò al 33' segnando il 2-0 (il punteggio finale sarà di 6-0) con una spaccata da pochi passi sul secondo palo su cross di Eniola Aluko. Una prolificità confermata anche ieri in Nazionale, con la tripletta realizzata nel 5-0 rifilato alla Bosnia. La Juve ha postato oggi sui propri canali social il video di quel primo gol.