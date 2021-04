Scudetto e Coppa Italia femminile, accoppiata vincente! Esattamente due anni fa, la Juventus Women completava il "double" vincendo la Coppa Italia.Un successo propiziato da una, che prima crossa per Girelli, la cui sponda permette adi ribadire in rete di testa; poi la numero 7 si mise in proprio, andando a disegnare dalla distanza una traiettoria imprendibile sotto l'incrocio.