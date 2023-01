LaWomen scenderà in campo domani alle ore 14.30 allo stadio Rigamonti contro ilper l'ultima gara del girone di Coppa Italia. Bianconere reduci dalla vittoria per 3-1 contro il Cittadella di giovedì, alla ricerca di un'altra vittoria per passare il turno. La gara sarà visibile in diretta su JuventusTv.