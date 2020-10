Ecco le parole a Sky Sport di Laura Giuliani, appena laureata in Scienze Motorie (indirizzo Calcio) con una tesi intitolata 'Number One, giocare con la mente': "Sto leggendo un libro di Mauro Berruto, che dice 'Giocare aiuta a studiare, studiare aiuta a giocare'. Saper coadiuvare le due cose ti dà uno sprint in più, anche per guardare altrove e staccare ogni tanto la testa dal campo, per poi riconcentrarsi meglio sul campo. Il portiere è un ruolo dove la gestione dell'errore va sottolineata: fa la differenza tra gran portiere e portiere mediocre. Saper gestire bene i momenti di difficoltà torna utile nella vita di tutti i giorni, non facendosi condizionare dai fattori esterni che possono minare la propria tranquillità. Questa tesi è un percorso che ho voluto fare su qualcosa che affronto quotidianamente".