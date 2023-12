L'attaccante della Juventus Women Linethieri con la sua Olanda ha segnato una doppietta a Wembley contro l'Inghilterra. Queste le sue parole al termine della gara riportate dai media locali:"Doppietta?Ho pensato: oh wow, ovviamente non è un’impresa da poco segnare davanti a così tanti tifosi a Wembley. Se riesci a segnare due volte… È sicuramente qualcosa di cui sono molto grata. Lo porterò sempre con me. A metà partita le mie compagne sono venute da me per congratularsi con me e per dire che stavo giocando bene. Ho realizzato solo quando ero nello spogliatoio. Abbiamo giocato un ottimo calcio nel primo tempo. Poi loro hanno pressato perché non potevano fare altrimenti. Negli ultimi venti minuti c’è stato un po’ di caos calcistico. Aspettavamo il momento colpire ancora. Poi è brutto perdere questa partita. Avremmo potuto portare a casa di più. Non ci resta che vincere contro il Belgio. Sappiamo cosa ci aspetta e vogliamo anche vendicarci della partita precedente (sconfitta per 2-1, ndr). Porteremo con noi le cose belle e analizzeremo i nostri errori".