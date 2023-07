Alice, giovane talento classe 2003 cresciuta nella formazione Primavera dellaWomen. Nella scorsa stagione la decisione di andare in prestito e la scelta della Svizzera ed il Servette. In vista della prossima stagione, come appreso dalla nostra redazione, Alice non farà rientro a Torino alla base ma ha scelto di trasferirsi in Spagna. Il club in cui militerà Berti è ilnella seconda divisione spagnola. Un ulteriore step di crescita per la giovane.