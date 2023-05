Triplice fischio, pareggio per 3-3 contro il Milan ed un punto che regala alla Juventus Women la prossima Women's Champions League. Certo, il peso dello Scudetto sfumato forse porta ad alcune tensioni. Questo è proprio il caso di quanto accaduto tra Joee Sara Bjorkieri al triplice fischio. Le compagne di squadra in cerchio a centrocampo, la centrocampista islandese invece è protagonista di un confronto acceso con il tecnico della Juventus Women.Al termine del confronto l'allenatore bianconero ha fatto rientro negli spogliatoi e poco dopo anche la centrocampista insieme alle compagne.qualche chiacchiera dai toni più accesi rispetto ad altre. L'importante però è l'esito finale e tra i due sembra essereL'obiettivo comune è sempre lo stesso: quello di preparare al meglio la prossima gara, con ancora un trofeo stagionale in palio, il prossimo 4 giugno a Salerno la Coppa Italia.