Domenica alle 14:30 la Juventus Women giocherà in trasferta estera: si recherà infatti nella Repubblica di San Marino per affrontare la squadra locale al campo di Acquaviva (uno dei nove "castelli", equivalente dei nostri comuni, che compongono il territorio nazionale sammarinese). Nella partita di andata a Vinovo le bianconere faticarono per piegare l'orgogliosa resistenza del San Marino, e vinse 2-0 con le reti in tap-in, negli ultimi 20 minuti, di Cristiana Girelli e Arianna Caruso.La Juve ha diffuso il video di quei due gol: