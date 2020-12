Dopo alcuni giorni di sosta, la Juventus Women tornerà domani in campo per riprendere gli allenamenti. La squadra di Rita Guarino dovrà preparare le prossime partite che vedranno le bianconere impegnate su tre fronti. Si parte il 6 gennaio con la Supercoppa italiana che vedrà le bianconere scendere in campo contro la Roma per la conquista della finale del torneo che, eventualmente, si disputerà il 10. Il 13 gennaio, invece, sarà la volta della Coppa Italia e della sfida contro il Pomigliano. Quattro giorni dopo ricomincia la Serie A, quando la squadra di Guarino scenderà in campo contro l'Inter.