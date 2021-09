Seconda giornata di campionato domani per la Juventus Women. La squadra di Montemurro affronterà la Fiorentina in quello che è stato definito il "Derby d'Italia" del calcio femminile. Dalla nascita del progetto bianconero, infatti, le due compagini hanno lottato spesso una contro l'altra per i titoli nazionali. Per la prima volta in questa stagione, la partita della Juventus Women verrà trasmessa in chiaro su La 7, a partire dalle 17:30.