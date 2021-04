Domani a ora di pranzo la Juventus Women affronterà il Sassuolo nel big match della 18^ giornata (su 22) della Serie A femminile. Nelle neroverdi, riporta Tuttosport, ci sono due giocatrici che il direttore Stefano Braghin osserverà con un'attenzione particolare. Una è, uno dei tanti talenti bianconeri in prestito, un difensore di grandissima prospettiva da valutare in vista di un futuro ritorno alla casa madre. L'altra è senza dubbiomaltese di soli 16 anni che in questo campionato ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue giocate e i suoi gol. Per Bugeja la Juve dovrà prepararsi a battere la concorrenza dei principali club europei, tra cui Lione e Barcellona.