Mancano tre giornate alla fine della Serie A. E proprio questo terzultimo weekend di gare potrebbe regalare il quinto scudetto di fila alle Juventus Women impegnate domani in casa della Lazio. Una vittoria potrebbe rendere aritmetico il titolo, a patto che la Roma oggi non vinca in casa della Fiorentina quartultima e disperatamente bisognosa di punti salvezza. Il tricolore arriverebbe anche in caso di pareggio con la Lazio se la Roma perdesse.



Ecco la classifica: Juventus punti 50; Roma 45; Milan 40; Sassuolo 39; Inter 35; Sampdoria 28; Pomigliano, Empoli 20; Fiorentina 18; Napoli 15; Lazio 12; Verona 4.