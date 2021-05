Dopo la netta vittoria conquistata contro la Florentia, la Juventus Women torna in campo sabato per sfidare il Napoli tra le mura amiche dell'Ale & Ricky di Vinovo. Una partita particolarmente significativa visto che, se la squadra di Guarino non dovesse perdere, potrebbe festeggiare in casa la vittoria del quarto scudetto consecutivo. A fischiare l'inizio del match, in programma alle 12:30, sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato da Egidio Marchetti di Trento, Maicol Ferrari di Rovereto e Stefano Nicolini di Brescia che sarà il quarto assistente.