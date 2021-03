L'appuntamento è per domenica alle 12.30. La sfida è di quelle che possono dare una svolta al campionato, la posta in palio è lo scudetto della Serie A femminile. Juventus e Milan scenderanno in campo per giocarsi il tutto per tutto. Le bianconere possono allungare e chiudere ogni discorso, la squadra di Ganz, invece, può raggiungere la Juve in vetta. Ad arbitrare il delicato match di domenica sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Rinaldi e Barone della sezione di Roma 1.