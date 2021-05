Quarto scudetto consecutivo in tasca, domenica le Juventus Women affronteranno la Roma in una sorta di rivincita per la sfida di Coppa Italia che ha visto le bianconere eliminate. L'obiettivo, per la squadra di Guarino, è provare a completare il campionato vincendo sempre. A fischiare l'inizio della partita sarà il signor ​Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia coadiuvato da ​Antonio Severino della sezione di Campobasso, ​Alberto Zampese della sezione di Bassano del Grappa e ​Emanuele Frascaro della sezione di Firenze