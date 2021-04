Dopo 3 settimane di sosta per le nazionali, la Juventus Women torna in campo - reduce dalla roboante vittoria per 9 a 1 contro la Pink Bari - questa domenica per sfidare il Sassuolo. Un passaggio fondamentale in chiave scudetto, contro una squadra che sta dimostrando di poter fare bene e meritare il terzo posto in Serie A dietro le locomotrici Juve e Milan. A fischiare l'inizio delle ostilità sarà il signor Marco Acanfora della sezione di Castellamare di Stabia, coadiuvato da Marco Cerilli di Latina e Matteo Pressato di Latina.