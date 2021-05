Domenica le Juventus Women scenderanno in campo per l'ultima volta in stagione, contro l'Inter. Inoltre, sarà l'ultima volta in bianconero per Rita Guarino, la cui storia è ai titoli di coda con la Juve. Altro spunto, pur a campionato già acquisito, in caso di vittoria le bianconere chiuderebbero il torneo con solo vittorie a tabellino. A fischiare l'inizio della partita, in programma all'Ale&Ricky di Vinovo alle 12:30, sarà il signor ​Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da ​Salvatore Emilio Buonocore e ​Federico Pragliola; ​William Villa il quarto assistente.