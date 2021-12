Domenica 12 dicembre pomeriggio di gala a Vinovo. La Juventus Women ospita il Milan in uno scontro diretto per la lotta scudetto: le bianconere per consolidare la vetta, le rossonere per rientrare in corsa e non perdere ulteriore terreno. ​Il match tra la Juventus Women e il Milan Femminile verrà diretto da Federico Longo della sezione di Paola, mentre i due assistenti saranno Emanuele De Angelis e Roberto D’Ascanio (Roma 2). Il quarto uomo sarà Angelo Davide Lotito di Cremona.