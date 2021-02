Dopo la rocambolesca e spettacolare sfida di Coppa Italia, terminata 5 a 4 per le bianconere, Juventus Women ed Empoli tornano ad affrontarsi in campionato. La sfida avrà luogo in toscana e il calcio d'inizio è programmato per sabato alle 12.30. La Juventus Women, smaltite le scorie della logorante gara di coppa, è chiamata, ancora una volta, a vincere per mantenere la vetta in solitaria visto che il Milan, dietro, non molla un colpo. Ad arbitrare il match sarà il sig. Di Graci della sezione di Como. Gli assistenti saranno Laudato di Taranto e Centrone di Molfetta.