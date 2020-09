Si è appena giocata Malta-Danimarca valida per le Qualificazioni agli Europei femminili 2021, che è stata anche una sfida in casa Juve Women: Sofie Pedersen padrona del centrocampo danese ha fatto visita alla giovane bianconera Nicole Sciberras. La 19enne maltese della Juventus è stata però poco fortunata, segnando un autogol in favore delle danesi (rete del 6-0). La Danimarca si sta giocando con l'Italia il primo posto nel Gruppo B, e con la larga vittoria di oggi (8-0 il punteggio finale) si mantiene a pari punti con le Azzurre in testa al girone.